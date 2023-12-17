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انتخابات المصريين بالداخل

يسرا: قدمت 20 عملا لم تخرج للنور.. وبقول للشباب «ما تستعجلوش على النجاح»

كتب:

بسمة شطا
02:52 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
يسرا في مهرجان الجونة

يسرا في مهرجان الجونة

كشفت الفنانة يسرا خلال «ماستر كلاس» مقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، عن بدايتها في التمثيل، وأشارت إلى أنها حصلت على دور بطولة من أول عمل شاركت به، لكنها قدمت 20 عملا لم تخرج للنور، لدرجة أنه جرى وصفها بـ«النجمة المعلبة».

يسرا للشباب الجدد: ما تستعجلوش.. أنا فضلت في العلب 4 سنين

وجهت يسرا نصيحة للشباب: «ما تستعجلوش على النجاح، ولو لا قدر الله حصل فشل إوعوا تُحبطوا، أنا فضلت 4 سنين في العلب، وكنت أقعد أقول هو أنا اللي فيا الغلط؟ وكنت بتعلم وأسعى، ودايما أروح المعهد وأفهم يعني إيه تصوير وإضاءة».

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بقلم بسمة شطا