يسرا: إقبال المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية يعكس رقي الشعب

أشادت الفنانة يسرا بالتنظيم الملفت عقب الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 في لجنة رقم 2 بكلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

وقالت يسرا، إن التنظيم والإقبال مشهدان يعكسان رقي الشعب المصري، وحثت جموع المصريين على المشاركة والتفاعل معها.

الانتخابات الرئاسية 2024

وشهدت لجان منطقة الزمالك بالقاهرة توافد المواطنين مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأمام المقر الانتخابي بمدرسة الفنون الجميلة، اصطف عشرات المواطنين من مختلف الأعمار في انتظار فتح باب اللجان وبدء عملية التصويت في التاسعة صباحا، فيما حمل المواطنون أعلام مصر ورددوا الأغاني الوطنية.

قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، وحازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.