«البترول» تدعم أهالي مطروح بـ50 مشروع ماشية و48 بئر مياه

دشنت الهيئة المصرية العامة للبترول، بالتعاون مع شركة كابريكورن، ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة مطروح، عددًا من المشروعات التنموية التي تستهدف دعم أهالي قريتي جلالة وسواني سمالوس بمركز الضبعة، وذلك في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية التي تنفذها اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،

وشملت المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2023، حفر 48 بئر مياه، وتسليم 50 مشروع ماشية لـ50 أسرة، بالإضافة إلى تسيير 12 قافلة طبية لخدمة أهالي القريتين، و12 قافلة بيطرية لتقديم العلاج المجاني إلى 43 ألف رأس ماشية، كما تمّ تنفيذ تدريب مهني لجميع المنتفعين من مشروعات الدخل، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.