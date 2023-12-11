رئيس بترول الصحراء الغربية يتفقد لجنة متابعة سير الانتخابات بمستشفى البترول في الإسكندرية

قام اليوم المهندس إبراهيم مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) والعضو المنتدب ورئيس لجنة الامناء بالمستشفى، بتفقد أعمال لجنة متابعة سير الإنتخابات الرئاسية التي تقيمها مستشفى البترول بالإسكندرية وسط أجواء وطنيه وأمام سباق رئاسي معبر عن إرادة الشعب فى اختيار رئيس الجمهورية، من خلال مناخ ديموقراطي ينم عن يقظة عمال قطاع البترول العريق، نحو واجبهم الوطني.

الانتخابات الرئاسية

وأدت لجنة متابعة سير الإنتخابات الرئاسية المشكلة برئاسة الدكتور تامر حلمي، مدير عام المستشفى، مهامها المحددة طبقاً لتشكيل كل لجنة من إعداد كشوف الناخبين من السادة العاملين وتسهيل مهمة خروجهم من العمل علي مدار أيام الإنتخابات الرئاسية دون الإخلال بمهام العمل وطبق جداول عمل زمنية تتيح لهم المشاركة الوطنية في الاستحقاقات الدستورية لكل عامل.

وقدم مسعود الشكر للجنة متابعة سير الإنتخابات الرئاسية وأثنى على دورهم المشرف والفعال نحو وطنهم ومساعدة زملائهم العاملين وتسهيل جميع المعوقات وتقديم كل سبل الراحة تلبية لنداء الواجب ودعماً للاستقرار والأمان والسير قدماً في استكمال مسيرة التنمية الشاملة.