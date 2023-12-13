أسعار البترول العالمية تنخفض إلى أدنى مستوى خلال 6 أشهر

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أنها متفائلة نوعا ما من توقعاتها نحو أسعار البترول العالمية، خاصة وأن العوامل المؤثرة تعتبر هادئة، وفقا لتقرير نقلته وكالة «رويترز».

وأشارت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة انخفضت أسعار البترول العالمية بشكل كبير، بسبب التخوفات من قيمة الطلب على النفط، فيما أبقت على توقعاتها المرتفعة نسبيا لاستهلاك النفط في 2024.

تراجع أسعار البترول العالمية

وتراجعت أسعار البترول العالمية بشكل واضح، إذ انخفض خام برنت العالمي إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر بالقرب من 72 دولارا للبرميل، بعدما انخفض من أعلى مستوى له في سبتمبر عند 98 دولارا للبرميل.

وخسرت أسعار النفط الكثير من مكاسبها خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بالتزامن مع تجدد مخاوف الأسواق حيال زيادة المعروض النفطي بالأسواق خلال العام المقبل، في ظل التقارير التي تتحدث عن قيام الولايات المتحدة بزيادة مستويات إنتاجها من النفط الخام، وذلك بعد صدور تقارير تشير إلى أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة سوف يصل إلى مستويات قياسية جديدة في العام المقبل.

النفط يخسر حوالي 2.58%

وخلال تعاملات أمس سجلت العقود الفورية لخام برنت انخفاضا بنسبة 2.58%، وفي الوقت ذاته تراجعت عقود خام غرب تكساس الفورية بنحو 2.80% لتسجل 69.47 دولارا للبرميل.