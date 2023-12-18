في ذكرى ميلاد طلعت زكريا.. لقاء سابق يكشف تفاصيل مرض نادر وراء رحيله

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي قدم أعمالا سينمائية كثيرة، جعلته إحدى علامات الفن المصري، بعد مشورا حافل أفلام ومسرحيات عدة، منها طباخ الرئيس، حاحا وتفاحة.

توفي الفنان الراحل طلعت زكريا عن عمر ناهز 59 عاماً، بعدما أصيب بمرض نادر جداً، آخر أعماله السينمائية كان فيلم «أخناتون في مراكش» والذي تم طرحه عام 2019 قبل وفاته، كما قدم أعمالاً كثيرة تركت أثراً طيباً حتى الآن.

مرض نادر

كشف الفنان الراحل طلعت زكريا خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي الراحل مفيد فوزي عن أسباب مرضه إذ قال إن في مرضه الأول أصيب «بفيروس جوليان بيري» هو «فيروس» نادر يصيب واحد في المليون وتسبب له في غيبوبة دامت لمدة شهر كامل، حيث أصاب ذلك «الفيروس» عضلات الجسم بالكامل وجعلتها تتأكل حتى توقفت جميعها تماماً عن العمل.

شراهة التدخين

وأوضح أن مرضه الثاني كانت السجائر سبباً فيه، قائلا: «شربت سجائر من العام الثاني الإعدادي مما أدى إلى أزمات صحية مع مرور الوقت وجعلتني أعمل عملية القلب»، وكشف عن عدد العبوات التي كان يتناولها قائلا إنه كان يتناول في كل يوم حوالي ثلاث عبوات ونصف.

طلعت زكريا ممثل كوميدي مصري من مواليد الاسكندرية، ولد عام 1960 تخرج من قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعام 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، وأدى ذلك إلى دخوله في غيبوبة، في عام 2019 أصيب بوعكه صحية أدت إلى وفاته.