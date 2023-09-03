مصير أبطال فيلم «حريم كريم» في الجزء الجديد بعد 18 عاما.. بينهم طلعت زكريا

حالة من النوستالجيا شعر بها جمهور السينما المصرية مع طرح الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» للمخرج علي إدريس، تحت عنوان «أولاد حريم كريم» وذلك بسبب حالة النجاح الضخمة التي حققها الفيلم عند طرحه في عام 2005، وهو ما شجَّع فريق عمل الفيلم على تقديم جزء جديد بعد مرور 18 عاما على طرح الجزء الأول.

وشهد الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» غياب عدد من الشخصيات الأساسية التي كانت ضمن أحداث الجزء الأول، لذلك لجأت مؤلفة الفيلم زينب عزيز إلى تبرير غيابهم داخل أحداث الفيلم، حيث توفيت «جي جي» التي قامت بدورها الفنانة ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول وأصبح كريم (مصطفى قمر) أرمل، بينما قام ماجد (طلعت زكريا) بالانفصال عن هالة رفعت (علا غانم) وسافر خارج البلاد.

وبالرغم أن الفنانة ريهام عبد الغفور التي قامت بدور (نيفين جودة) لم تشارك في الجزء الجديد، واكتفت بالظهور كضيفة شرف في أحد المشاهد.

أبطال فيلم «أولاد حريم كريم»

ومع استمرار عدد من أبطال الجزء الأول في الجزء الجديد من الفيلم مصطفى قمر، داليا البحيري، خالد سرحان، بسمة وعلا غانم، انضم نجوم جدد إلى الجزء الثاني من بينهم بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود ويوسف عمر.