«زهرة المدائن».. معرض تشكيلي يجسد مأساة الشعب الفلسطيني الصامد

تنظم جمعية مصر الجديدة، الساعة الرابعة عصر غد، معرضا للفن التشكيلي بعنوان «زهرة المدائن» يضم 30 لوحة فنية تعبر عن مأساة الشعب الفلسطيني الصامد وتحديه لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

كما يركز المعرض على القضية الفلسطينية وما تتعرض له من تهويد للـراضي الفلسطينية ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية على حساب الدول والأراضي العربية، المعرض تنفذه مكتبة مصر الجديدة احد الصروح الثقافية التابعة للجمعية.

12 فنانا في معرض زهرة المدائن

يشارك في المعرض 12 فنانا، ويضم عشرات اللوحات الفنية من إبداعات ورش العمل التي تنظمها مكتبة مصر الجديدة طوال العام تحت إشراف الفنان التشكيلي أحمد بيرو والتي تركز على القضية الفلسطينية وما تتعرض له فلسطين من عمليات تهويد وتهجير لسكانها الأصليين مع إظهار البعد العربي والإسلامي للمدينة.

يشارك في المعرض الفنانين يوسف إميل، محمد أبو سعدة، مها توفيق، منال سامي، منى عارف، نجلاء سعيد، حنان منصور، يوسف علاء، سحر يونس، مها الشيخ، ايمان شعبان.