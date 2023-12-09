بكرة أجمل.. «القومي لثقافة الطفل» يحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 31 أكتوبر 2003، وجرى الاتفاق على 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، ويحتفل المركز من خلال عرض حلقات المسلسل الرقمي «بكرة أجمل.. ضد الفساد»، التي أنتجها المركز هذا العام، للعرض على قناته بمنصة «يوتيوب»، والصفحة الرسمية للمركز على «فيس بوك».

توعية الأطفال بأشكال الفساد

وتهدف حلقات المسلسل لتوعية الأطفال بأشكال الفساد المختلفة، بشكل درامي جذاب وغير مباشر، وقد أنتج المركز 5 حلقات، وقيد التنفيذ 5 أخرى، والعمل تأليف السيناريست وليد كمال، ورسوم الفنانة آيات حسني، والفنان محمد مجدي، موسيقى تصويرية المايسترو وائل عوض، مراجعة لغوية أحمد طلب، تنفيذ وإخراج ميسرة خيري.

ويعرض المركز اليوم السبت حلقات صياد المستقبل، الفراعنة في خطر، يوم الفرحة الحزين، والتي تناقش شكل من أشكال الفساد وهو التسرب من التعليم، والمحاباة، ويستمر في عرض الحلقات على صفحة المركز على «فيس بوك»، غدا الأحد، بعرض حلقة سيارة جديدة، وحلقة البطولة الحاسمة، وتناقش الأخيرة الفساد من خلال إفساد الببئة.