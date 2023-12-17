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الكشف على 1310 أطفال خلال قافلة طبية مجانية في قرية فيشا بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
02:45 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
قافلة طبية في البحيرة

قافلة طبية في البحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية ومديريات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، قافلة طبية للكشف على الأطفال من عمر يوم حتى 18 عاما، وذلك بمقر مدرسة فيشا للتعليم الأساسي.

قافلة طبية للكشف على الأطفال بقرية فيشا

وشهدت القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني لعدد 1310 حالات بمختلف التخصصات «626 كشف أطفال - 221 أمراض جلدية - 133 رمد - 240 أنف وأذن - 90 عظام».

تكثيف القوافل الطبية في مختلف قرى المحافظة

تأتي القوافل الطبية في إطار جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية.

وشددت نائب محافظ البحيرة على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، بتكثيف القوافل الطبية التي تشمل مختلف الأعمار، بجميع قرى محافظة البحيرة، مع ضرورة صرف العلاج مجانا خلال القوافل الطبية.

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بقلم إحسان شعبان