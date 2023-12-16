تكريم 236 فائزا بمسابقة لحفظ القرآن الكريم بجنوب سيناء الجمعة المقبل 

قال مضر عبدالسميع نوار، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، إنه تم تحديد مواعيد تكريم الفائزين بمسابقة أحد البنوك لحفظ القرآن الكريم يوم الجمعة المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري بديوان عام المنطقة الأزهرية بمدينة طور سيناء وذلك بعد صلاة الجمعة.

وأشار «مضر» إلى أن باقي الفائزين بالمسابقة من بقية مدن محافظة جنوب سيناء سوف يتم تكريمهم داخل معاهدهم الأزهرية، أما الفائزون من مدينة «طابا» سوف يكرمون بمسجد القرية البدوية بطابا يوم السبت الموافق 23 من ديسمبر الجاري، وجاء عدد الفائزين على مستوى مدن المحافظة 236 فائزا.

شروط حضور التكريمات

وناشد رئيس المنطقة الأزهرية الفائزين بالحضور بصحبة أولياء الأمور ويُحضرون معهم صورة بطاقة الرقم القومي، وفي حال حضور الأم يجب إحضار صورة شهادة ميلاد المتسابق، وصورة بطاقة الرقم القومي للأب.

وفي نفس السياق، تم تكريم جزء من الفائزين من مدينة شرم الشيخ وطور سيناء في مسابقة أحد البنوك لحفظ القرآن الكريم يوم الجمعة 24 نوفمبر الماضي بالمدينة الشبابية بحي النور بمدينة شرم الشيخ، بعد صلاة الجمعة.