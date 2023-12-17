«عليا» لـ محمد نور تحقق 6 آلاف مشاهدة في 18 ساعة.. ابنته بطلة الكليب

صدرَت أحدث أغنيات الفنان محمد نور بعنوان «عليا» حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وساوند كلاود.

محمد نور يطرح أغنية عليا

أغنية «عليا» باللهجة المصرية وبقالب غنائي سريع، وجاء النص من السهل الممتنع في وصفه للحب والغزل، وتمحورت فكرة الأغنية على «عليا» تلك الفتاة الجميلة والمختلفة عن غيرها من الفتيات.

على صعيد الصورة، شاركت «عليا» ابنة محمد نور والدها في الفيديو كليب، إذ كانت الصورة حقيقية وواقعية بين الأب وابنته، حيث الاهتمام والحرص من الوالد على ابنته ومشاركته لتفاصيل حياة صغيرته.

وحمل فيديو كليب أغنية عليا توقيع المخرجة بتول عرفة، وتم تصويره في مصر، وحققت الأغنية 6 آلاف مشاهدة على يوتيوب في أقل من 18 ساعة.

معلومات عن كليب عليا

أغنية عليا من كلمات مايكل توفيق والحان محمد غريب وتوزيع محمد شفيق وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.