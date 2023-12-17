محافظ أسيوط يلتقي العاملين المثبتين حديثا لتوزيعهم على المراكز والأحياء

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع مجموعة من العاملين المثبتين الجدد، والذين لم يلتق بهم في المرة السابقة، وذلك قبل توزيعهم على الإدارات المختلفة بالديوان العام والمراكز والأحياء، للاستفادة من خبراتهم الوظيفية ومؤهلاتهم.

الصناديق الخاصة

كان محافظ أسيوط اعتمد مؤخرًا عدة قرارات لعدد كبير من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بمختلف المستويات والمجموعات النوعية، للتثبيت على موازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية والقواعد اللازمة في هذا الشأن طبقًا للمسمى الموضح قرين كل منهم لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.

منظومة العمل الإدارى

وقدم المحافظ – خلال اللقاء - التهنئة للعاملين على التثبيت متمنياً لهم التوفيق مؤكدًا إنه سيتم توزيعهم على الأماكن والإدارات بالمراكز والأحياء وفقًا لحاجة العمل مع مراعاة رغابتهم وظروف اقامتهم وخبراتهم الوظيفية لتحقيق أقصى استفادة منهم في دعم منظومة العمل الإداري ودفع عجلة التنمية بالمحافظة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الأداء والعمل بالمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.