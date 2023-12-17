اعتماد المواعيد المقترحة لامتحانات الفصل الدراسي الأول في أسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواعيد المقترحة لامتحانات النقل والشهادات المحلية بالمحافظة، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024، وذلك بناءا على المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير القادم وتستمر حتى الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 للتعليم العام والفني.

خريطة المناهج الدراسية

وأكد محافظ أسيوط، ضرورة الالتزام بانتظام حضور الطلاب بالمدارس حتى استكمال خريطة المناهج الدراسية، مع استمرار التعريف بشكل الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط لتحقيق الاستفادة المرجوة للطلاب.

ووجه المحافظ بضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وبدون أي مشكلات مع الانضباط والحزم والنظام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب متمنياً للطلاب التفوق والنجاح والتميز.

مواعيد الامتحانات

من جانبه، أوضح عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن امتحانات صفوف النقل للتعليم الابتدائي والمجتمعي والصم والنور وصفوف الأول والثاني الاعدادي العام والمهني والصم والنور تبدأ في 11 يناير المقبل، وتنتهي 17 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العام والمهني والصم والنور في 18 وتنتهي 24 يناير 2024، فيما تبدأ امتحانات النقل الثانوي وصم أول وثانية في 11 وتنتهي 24 يناير، وتبدأ امتحانات النقل للتعليم الفني بأنواعه في 2 يناير حتى 24 يناير 2024.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه المواعيد جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها من مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية وإدارات التعليم الابتدائي والمجتمعي والتربية الخاصة والإعدادي والثانوي العام والفني واتحاد الطلاب، لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية حيث راعت اللجنة في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية (عيدي الميلاد والغطاس لدى الأخوة المسيحيين وعيد الشرطة)، إضافة إلى أيام العطلات الرسمية مع تكثيف الاستعدادات لانطلاق الامتحانات وفق الضوابط التي حددتها الوزارة وتنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط.