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متحدث حركة فتح: إسرائيل تستهدف عدم قيام دولة فلسطين.. وأمريكا تدعم نتنياهو

كتب:

أحمد العانوسي
02:44 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
حركة فتح

حركة فتح

قال حسين حمايل، متحدث حركة فتح للقاهرة الإخبارية، إنَّ إسرائيل تستهدف عدم قيام دولة فلسطينية، كما أن الولايات المتحدة تقدم دعمًا غير محدود لنتنياهو، مشيرًا إلى أنَّ الولايات المتحدة اصطدمت بموقف الشعب الفلسطيني الذي رفض التخلي عن قطاع غزة وذلك في نبأ عاجل للقناة. 

وأكد «حمايل»، أن نتنياهو يشكل خطرا كبيرا على المنطقة والمنظومة الدولية ويعمل على زيادة التصعيد الجاري، مضيفًا أنه يجب العمل على توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

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