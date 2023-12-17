توزيع 2000 طن سكر على الأهالي بقرى ومدن الشرقية.. الكيلو بـ 27 جنيها

استهدفت مديرية التموين بمحافظة الشرقية توزيع 2000 طن من سلعة السكر الأبيض الحر على المواطنين بالمحافظة بسعر 27 جنيها للكيلو بواقع توزيع 2 كيلو سكر لكل مواطن، وتخطت الكمية التي جرى توزيعها على المواطنين نحو 1500 طن، وجاري التوزيع والاستمرار في الوصول إلى المواطنين بطرح سلعة السكر تخفيفا عن كاهلهم، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية لها صدى واسع، وجرى تخفيض أسعار السكر، والألبان والجبن والمكرونة والأرز، والزيت واللحوم، والدواجن المجمدة، ما بين 15 إلى 20 %، مشيرة إلى توزيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو.

توزيع 2000 طن سكر أبيض على أهالي الشرقية

أضافت وكيل الوزارة أنه جرى توزيع السكر على المدن والقرى والمراكز وفي أنحاء المحافظة بسعر 27 جنيها، لافتة إلى استهداف توزيع 2000 طن سكر أبيض، فيما تخطت الكميات الموزعة بالقرى والمدن نحو ألف طن ونص الطن من السكر، وتم توزيع السكر على الأهالي بواقع 2 كيس لكل مواطن، وجاري استكمال التوزيع لتوفيره بسعر مخفض يناسب قدرة المواطنين.

وشددت وكيل الوزارة على مراقبة الأسواق لضمان وصول السكر بسعر 27 جنيها للمواطنين، لافتة إلى أنه جرى التنسيق مع عدة شركات لتوريد السكر، على التجار والمحلات والشركات لعدم احتكار السع الغذائية.