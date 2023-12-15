«تموين الشرقية»: 2500 مخبز بلدي تنتج 20 مليون رغيف يوميا

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إنّ المحافظة تضم 2500 مخبز بلدي في المدن والقرى والمراكز، لضمان سير منظومة الخبز وتوزيعه على المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي.

20 مليون رغيف لـ5 ملايين مواطن

وأوضحت وكيل وزارة التموين بالشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، أنّ المحافظة تعمل بقوة 2500 مخبز بلدي متفرقة في أنحائها، مشيرة إلى إنتاج أكثر من 20 مليون رغيف خبز يوميًا يستفيد بها نحو 5 ملايين و100 ألف مواطن، كما يتم توزيع حصص الدقيق من المطاحن بانتظام حسب قوة كل مخبز.

تفعيل الدور الرقابي على المخابز

وأكد محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، أنّ دور الرقابة على المخابز فعال، ويتم محاسبة المقصرين والمخالفين للمواصفات والاشتراطات، فيما يتم عمل محاضر وضبط أصحاب المخابز لهؤلاء الذين يصنعون الخبز بأوزان ناقصة أو عدم الحفاظ على عامل النظافة في أدوات المخبز وغيرها من المخالفات، لافتًا إلى تكثيف الرقابة والمتابعة لتحقيق الانضباط.