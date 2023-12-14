2 كيلو لكل مواطن.. «تموين الشرقية» توزع 12 طن سكر في منيا القمح بـ27 جنيها

وزعت إدارة تموين منيا القمح بمحافظة الشرقية كمية كبيرة من السكر في مدينة منيا القمح و10 قرى تابعة للإدارة التموينية بالمركز، يأتي ذلك ضمن خطة الدولة في توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ويصل سعر كيلو السكر إلى 27 جنيها، فيما يتم توزيع 2 كيس سكر على كل مواطن.

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية لـ«الوطن» إنه تم توزيع 21 طن سكر بمدينة وقرى منيا القمح لتغطية احتياجات المواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية التي أقرتها الدولة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وأوضحت أنه تم توزيع السكر في 10 قرى تابعين للوحدات المحلية بالمركز: قرية بيشة عامر قمرونة، شلشلمون، الأعراس، الصنافين، كفر فرج، شبرالعنب، الجديدة، القراقرة والسعديين، وجار استكمال التوزيع في القرى والمدن ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.