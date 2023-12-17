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إقبال كبير من الركاب على استخدام ماكينات الصراف الآلي TVM في المترو

كتب:

كريم روماني
03:05 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
مترو الانفاق ارشيفية

مترو الانفاق ارشيفية

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وجود إقبال كبير من المواطنين على استخدام ماكينات الصراف الآلي «TVM» بعد تركيبها وتشغيلها بمحطات المترو بالخط الأول والثاني، موضحة أنه تلاحظ مع بدء الأيام الأولى لدخول الخدمة المميكنة الجديدة خفّ الزحام على شبابيك التذاكر ومكاتب الاشتراكات.

تجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر

ونوهت الشركة في تقرير لها، أن تم تفعيل ووضع ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر وتم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي بمحطات المترو المختلفة بالخطين الأول والثاني طبقا لكثافة الركاب بالمحطات والتي تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة سهلة الاستخدام حيث تعرض بيانات إمكانات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار.

مميزات ماكينات التذاكر الالية

وأوضحت الشركة، أن الماكينات الآلية تتيح الآتي:

- بيع تذاكر الرحلة الواحدة الغير مخفضة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة.

- بيع وشحن محفظة التذاكر.

- تجديد اشتراكات الجمهور وإعادة شحن محفظة التذاكر.

- تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات «5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200» وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف الجنيه.

- يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتي تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم في محطات الخروج.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.