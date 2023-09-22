خريطة المترو الجديدة قبل بدء الدراسة 2023.. افتتاح 6 محطات الشهر المقبل

اقتربت وزارة النقل من الانتهاء من الخط الثالث للمترو، الذي يضم 11 محطة، مقرر افتتاح 6 محطات منها أكتوبر القادم، في التفريعة التي تبدأ من محطة الكيت كات حتى محور روض الفرج، مرورا بمحطات السودان وإمبابة والقومية والبوهي والطريق الدائري وتنتهي عند محور روض الفرج.

وسيتم افتتاح 5 محطات بالتفريعة الأخرى بداية العام القادم لتضم محطات التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ثم تنتهي عند جامعة القاهرة.

نقاط الالتقاء في المترو

وتظهر خريطة خطوط المترو التي تعمل حاليا في محافظات القاهرة الكبرى، نقاط الربط بين الخطوط الثلاثة، حيث يلتقي الخط الثالث بالخط الثاني في محطة العتبة ومحطة جامعة القاهرة، ويلتقي بالخط الأول في محطة جمال عبد الناصر، كما يلتقي الخط الثاني بالخط الأول في محطة الشهداء ومحطة السادات.

محطات الخط الثالث للمترو

- عدلي منصور.

- الهايكستب.

- عمر بن الخطاب.

- قباء.

- هشام بركات.

- النزهة.

- نادي الشمس.

- ألف مسكن.

- ميدان هيليوبليس.

- هارون.

- الأهرام.

- كلية البنات.

- استاد القاهرة.

- المعرض.

- العباسية.

- عبده باشا.

- الجيش.

- باب الشعرية.

- العتبة.

محطة تبادلية مع الخط الثاني للمترو

- ناصر.

محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

- ماسبيرو.

- صفاء حجازى .

- الكيت كات.

محطات تعمل على خط أكتوبر

- السودان.

- إمبابة.

- البوهي.

- القومية العربية.

- الطريق الدائري.

- محور روض الفرج.

محطات تعمل بداية سنة 2024

- التوفيقية.

- وادي النيل.

- جامعة الدول العربية.

- بولاق الدكرور.

- جامعة القاهرة - تبادلية مع الخط الثاني.