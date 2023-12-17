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«ربيع»: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ونتابع تداعيات التوترات الجارية في البحر الأحمر

القناة ستظل الطريق الأسرع والأقصر ويختصر المسافة بين آسيا وأوروبا

كتب:

أحمد العانوسي
03:06 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
قناة السويس

قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، وتجري متابعة تداعيات تأثير التوترات الجارية في البحر الأحمر على حركة الملاحة عن كثب، وذلك في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

أكد «ربيع»، أن القناة ستظل الطريق الأسرع والأقصر، إذ تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين.

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«القاهرة الإخبارية»: انتظام سير الملاحة في قناة السويس
بقلم أحمد العانوسي