يسرا في مهرجان الجونة: حياتي كانت صعبة على.. وإيماني بالله أكبر سند لي

تطرقت الفنانة يسرا للحديث عن الجانب الشخصي في حياتها، خلال «ماستر كلاس» ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: «حبيت كتير طوال حياتي، ولكن أكبر حب في حياتي هو زوجي خالد سليم، والحب شيء مهم في الحياة لأن اللي بيحب بيعرف يسامح، بيعرف ينتج شغل وبيعرف يعمل كل حاجة».

وتابعت يسرا: «حياتي كانت صعبة إنسانيا، وكنت أسأل نفسي، هل أقدر أعدي من الأزمات اللي قابلتها في حياتي؟ وهفضل في نفس المرحلة ولا لأ؟، والواحد لما يوصل لحجم نجومية معين ممكن غلطة صغيرة تضيعه».

يسرا: إيماني بالله أكبر سند لي

وأضافت: «الأزمات بنطلع منها منتصرين أو مهزومين، وأنا مفيش أزمة مهزمتنيش في الأول لكن كنت بفكر إزاي أنتصر عليها، وأقول معلش هتعدي من دي حتي لو فيه جرح هتخليكي أقوى، علاقتي بربنا اللي قوتني، لو اتظلمت ربنا اللي هيرجعلي حقي، وإيماني بالله هو أكبر سند لي».

كما تحدثت يسرا عن علاقتها بالمال، فقالت: «أحب أبقى مستورة، لا عايزة حاجة من حد ولا عايزة أبقى مديونة».