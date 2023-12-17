مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال قطاع المكتبات، ورشة عمل بعنوان «الأخطاء الشائعة في الكتابة بالعربية، والتدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي»، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، يقدمها الصحفي حسام مصطفى إبراهيم، خبير اللغة العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤسس مبادرة «اكتب صح»، الساعة الثانية مساء بعد غد الثلاثاء، في قاعة محاضرات مركز المؤتمرات بالمكتبة.

تفاصيل ورشة مكتبة الإسكندرية

وسوف تتناول الورشة عددًا من المحاور المهمة مثل: أضرار الكتابة الخاطئة، وأنواع الأخطاء اللغوية الثلاثة، والتنوين والتفريق بينه وبين النون الأصلية، وأيضا كتابة المحتوى والتدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي؛ إذ تحتاج اللغة العربية إلى أدوات وتقنيات للتدقيق اللغوي للحفاظ على دقة وجودة النصوص العربية.

كما سيجري تسليط الضوء على قوة وشهرة اللغة العربية، كونها ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، فضلا عن كونها من أقدم اللغات السامية، وإحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم؛ إذ يتحدثها أكثر من 467 مليون نسمة ويتوزع متحدثوها في منطقة الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة، فهي من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارًا ونموًا متفوقةً على الفرنسية والروسية.

اهتمام مكتبة الإسكندرية باللغة العربية

وتأتي الورشة في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية باللغة العربية، وتأكيدا على تصدرها لقائمة اهتماماتها؛ إذ تهدف لتسليط الضوء على المساهمات العظيمة التي قدّمتها اللغة العربية للحضارة البشريّة، ولاسيما عبر فنونها الفريدة من نوعها، وهندستها المعمارية، وأدبها، وخطوطها، فهي قناة لتوجيه المعرفة في العلوم، والفلك، والطب، والفلسفة، والتاريخ، والرياضيات وغيرها من العلوم.