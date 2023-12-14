مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن تقهقر القيم ضمن سلسلة «العلوم الاجتماعية»

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة «المدينة العربية وتقهقر القيم المدنية» للدكتور سمير عبد الرحمن الشميرى؛ أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن، ويديرها الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وأستاذ علم الاجتماع، يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن برنامج دراسات التنمية المستدامة، وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي.

سلسلة ندوات مكتبة الإسكندرية

ويقول الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ الندوة تأتي استكمالًا لسلسلة الندوات «العلوم الاجتماعية في عالم متغير»، والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس الماضي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويمتلك الدكتور سمير عبد الرحمن الشميري خبرة كبيرة في التدريس الجامعي والبحث العلمي، وهو حاصل على جائزة مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية في دورتها الـ15 للعام 2011، كما له أكثر من 300 مساهمة ما بين مقالة وبحث ودراسة علمية.

ملامح التدهور الحضري

وأشار زايد، إلى إنّ الندوة ستشير إلى المقومات المدنية والحضارية لمدينة عدن، في إطار عرض ملامح التدهور الحضري والحياة المدنية للمدينة، وستتطرق إلى ما تعانيه المدن العربية من مسالب ومشاكل حضرية.