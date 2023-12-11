وفد من البرلمان الأورومتوسطي يزور مكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، وفد برلمان البحر المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، وتفقد الوفد معالم ومتاحف المكتبة.

زيارة المتاحف بالمكتبة

وأكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، لـ«الوطن»، أن الوفد البرلماني زار متاحف المكتبة وشاهد جميع المقتنيات والمخطوطات، وحرصت المكتبة على حسن استقبال أعضاء الوفد وشرح التفاصيل عن محتويات المكتبة التراثية والتاريخية والمقتنيات النادرة، وأبدى أعضاء الوفد انبهارهم بما تضمه مكتبة الإسكندرية.

وأعرب أعضاء الوفد في نهاية جولتهم عن سعادتهم بالمستوى الراقي الذي لمسوه خلال الزيارة.

وتأتي زيارة الوفد البرلماني إلى مكتبة الإسكندرية على هامش جولته التفقدية لمتابعة الانتخابات الرئاسية فس يومها الثانس بعدد من لجان محافظة الإسكندرية.