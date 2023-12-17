مميزات يحصل عليها حاملو بطاقة الخدمات المتكاملة.. بينها الإعفاء من الضرائب

يقدم كارت الخدمات المتكاملة، العديد من المزايا لكل حاملية من ذوي الهمم، ومن بين تلك الخدمات الجمع بين معاشين، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الخدمات التي تُقدم لهم.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

ونستعرض خلال السطور التالية، المزايا الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي.

1- الجمع بين معاشين.

2- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

3- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

4- الكشف المجاني في المستشفيات.

5- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

6- خصومات على الأندية الرياضية.

7- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

8- الحصول على سكن حكومي مناسب.

9- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

10- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

11- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

12- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

13- الدمج في المعاهد والجامعات.

14- الدمج في المدارس.

15- الإعفاء من الضرائب.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على استمرار استخراج كارت الخدمات المتكاملة، للمستحقين من ذوي الهمم، لتقديم بعض الخدمات والمزايا لهم، التي تشمل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.