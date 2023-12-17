محافظ المنوفية يصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لحالات إنسانية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة، للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

لقاءات محافظ المنوفية بالمواطنين

بدأ المحافظ اللقاء بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة، وتنوعت بين مواطنة بناحية سنجرج بمنوف ليس لديها مصدر دخل وحالتها الصحية صعبة، وأخرى بناحية البتانون تعاني من أحد الأمراض المزمنة ولا تستطيع توفير نفقات العلاج مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة وذلك لتوفير حياة كريمة لهم.

واستمع محافظ المنوفية لشكوى مواطن من ناحية كفر داود بالسادات يتضرر من وجود تراكمات بقطعة الأرض الخاصة به والمجاورة للمدفن الصحي، وعلى الفور كلف المحافظ بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش بالمحافظة والزراعة للمعاينة وإبداء الرأي حفاظا على مصلحة المواطن، وكذا فحص شكوى تضرر مواطن بمدينة قويسنا من قرار الإزالة والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

تكليف المسؤولين بحل مشاكل المواطنين

فيما تضمن اللقاء تكليف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالنزول الميداني لفحص شكوى عدد من أهالي كفر محمد بمدينة تلا، يتضررون من عدم توصيل الصرف الصحي لهم لوجود إشغالات بالشارع، ولم يتم تنفيذ قرار الإزالة لها لتوصيل الخدمة حفاظاً لحقوقهم وتحقيق الصالح العام.

كما وجه محافظ المنوفية، الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام، بدراسة شكوى مواطن بناحية شبرباص بشبين الكوم يتضرر من عدم إستصدار ترخيص الهدم لوجود وصلة مارة بمنزله والعرض عليه فورا لاتخاذ اللازم.