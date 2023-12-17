باحث: الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع أهالي غزة على أنهم «أهداف مشروعة»

قال خلدون البرغوثي باحث في الشأن الإسرائيلي، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مُصر على الاستمرار في الحرب كأنه قرار مصيري بالنسبة له لأنه يدرك أن انتهاء الحرب سريعا دون تحقيق أهدافها يعني نهايته السياسية وتهديد شخصي له مع استئناف محاكمته بتهم الفساد، مشددًا على أن الاحتلال يتعامل مع كل المواطنين في غزة على أنهم أهداف شرعية يجوز قتلهم.

نتنياهو يبحث عن طرق تطيل أمد الحرب

وأضاف البرغوثي، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ نتنياهو يبحث عن الطرق التي تطيل أمد الحرب وبقائه في منصبه من أجل الاستفادة من ذلك حتى لو كان على حساب الإسرائيليين.

وتابع الباحث الفلسطيني: «هناك أمل كبير لدى أهالي العائلات الإسرائيلية بوجود معظم الأسرى أحياءً، فهناك من قُتلوا وأعلنت عنهم الفصائل الفلسطينية في أكثر من فيديو لأنهم قُتلوا بسبب القصف الإسرائيلي، والآن هناك 3 أفراد إسرائيليين قتلوا برصاص الإسرائيلي مباشرة.