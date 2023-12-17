الشتاء على الأبواب.. حالة الطقس خلال الأيام المتبقية من فصل الخريف

أيام قليلة تفصلنا عن دخول فصل الشتاء، إذ يبدأ فلكيًا يوم الجمعة المقبل الموافق 22 من ديسمبر الحالي، ويتزامن مع ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كل أنحاء البلاد، يأخذ في الاستمرار خلال الأيام المقبلة.

وإليكم حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، فيما تبقى من أيام فصل الخريف، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

حالة الطقس الأيام المقبلة

من المتوقع أن تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ويصحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

يُتوقع كذلك تساقط أمطار خفيفة أيام: الأحد - الاثنين - الثلاثاء - الجمعة - السبت، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد يوم الاثنين إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وإليك حالة الطقس تفصيليًا.

اليوم الأحد 17 ديسمبر

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا.

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

غدًا الاثنين 18 ديسمبر

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

الثلاثاء 19 ديسمبر

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

الأربعاء 20 ديسمبر

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا.

- نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الخميس 21 ديسمبر

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.