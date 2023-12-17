«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع.. «أمطار ورياح وشبورة»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف على الأنحاء كافة، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه والبحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

أمطار خفيفة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها، أنّ مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تشهد أمطار خفيفة قد تمتد حتى غدا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، فيما تتكون الشبورة المائية صباحا وقد تكون كثيفة على أحيانا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

شبورة ورياح

وتابعت الهيئة، أنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال الأسبوع الجارى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 20 و22 درجة مئوية والسواحل الشمالية بين 20 و21 درجة مئوية وشمال الصعيد 20 و23 درجة وجنوب الصعيد 24 و29 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 17 ديسمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.