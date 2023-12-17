حالة الطقس اليوم.. معتدل على القاهرة الكبرى بارد على أغلب الأنحاء ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم، منوهةً بأنّه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه يسود طقس بارد، خلال ساعات الليل، على أغلب الأنحاء.

أمطار على السواحل

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفيما يلي درجات الحرارة اليوم، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.