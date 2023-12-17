تعاون بين «التموين» والبنك الزراعي لدعم وتمويل 250 ورشة ذهب

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توقيع تعاون بين الوزارة والبنك الزراعي من أجل دعم وتمويل الورش الصغيرة للذهب، من خلال تقديم التمويل والقروض اللازمة للورش الصغيرة التي تتقدم للحصول على المنح لدعم وتطوير صناعة الذهب.

دعم وتمويل ورش الذهب

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بروتوكول التعاون وقَّعه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي البنك الزراعي، والذي يقضي بدعم وتمويل 250 ورشة ذهب من الورش الصغيرة العاملة في مجال الذهب.

يأتي ذلك كمرحلة جديدة للدعم الذي يقدم من وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين في إطار دعم الورش الصغيرة، وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، أعلنت في شهر فبراير الماضي عن فتح باب التقدم للورش الصغيرة للحصول على قرض تنمية الورش الصغيرة والمتوسطة لأصحاب الورش العاملين في مجال المشغولات الذهبية.

وتعمل حاليا مصلحة الدمغة والموازين على الانتهاء من نظام دمغ وتكويد الذهب، والذي يهدف لدمغ الذهب بالليزر منعا لتزوير الدمغة.