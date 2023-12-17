قطع المياه عن عدة مناطق في سوهاج اليوم.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، انقطاع المياه بالأدوار العليا بساحل طهطا وقريتى الشيخ زين الدين والسوالم بمركز طهطا اليوم الأحد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، حتى الثالثة من صباح غدا الاثنين لمدة 4 ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

قطع المياه بسوهاج اليوم

وأضاف العضو المنتدب بمياه سوهاج، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة بمحطة مياه شطورة السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125، من خلال خدمة الواتس أب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg وأنه جرى تجهيز سيارات مياه نقية مجانا فترة قطع المياه، حيث يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

توفير مياه فترة انقطاع المياه

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالمواطنين واصطحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.