قطع المياه عن مناطق في المحافظات اليوم الأحد.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت عدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، قطع المياه، وذلك لأعمال التطهير اللازمة، لاستمرار عمل محطات المياه في تقديم كوب مياه نقي.

أماكن قطع المياه في مناطق بمحافظة بني سويف

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، أماكن ومواعيد قطع المياه بالمحافظة اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، حيث سيجري قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت وتوابعها، ولمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساء.

أماكن قطع المياه في محافظة أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسوان، قطع المياه عن مناطق «مدينة نصر النوبة، قروي عنيبة، قورتة، قروى وأدى العرب، قروي العتمور قبلي، نجع العرب بحجازه، المنشية» اعتبارا من الساعة 6 صباح الأحد وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

اعتذار شركات المياه عن فترات الانقطاع

وتقدمت شركات المياه باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترات المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، حيث سيجري توفير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن حال وجود شكوى في هذا الشأن.

تطهير محطات المياه بمحافظتي الدقهلية والمنوفية

في سياق آخر أعادت شركتي مياه الشرب في محافظتي الدقهلية والمنوفية، مياه الشرب إلى عدة مناطق بمحافظة الدقهلية والمنوفية، بعد انقطاعها بسبب أعمال التطهير بالمحطات، أمس السبت.