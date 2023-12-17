خريطة قطع المياه اليوم في المحافظات للصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، قطع المياه عن عدة قرى بمدن الباجور وشبين الكوم وتلا والشهداء وأشمون، وذلك من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا لمدة 4 ساعات للصيانة الدورية.

أماكن قطع المياه اليوم

كما كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه اليوم الأحد، عن مدينة الفشن وقرية الفنت وتوابعها وحددت موعد قطع المياه لمدة 6 ساعات من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، لوجود أعمال التطهير بمحطة مياه القضابى بمركز الفشن.

قطع المياه اليوم للصيانة

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر سوف يتم إيقاف ضخ المياه بمنطقة 6000 وحدة لأعمال الصيانة، على أن تعود المياه للضخ عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

كما تم قطع المياه بمدينة دمياط الجديدة لحدوث كسر مفاجئ، على أن تعود عند إصلاح الكسر.

نصائح للمواطنين عن قطع المياه

وتهيب شركات المياه بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه اليوم الأحد بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، خاصة أصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز والمدارس.

توفير سيارات مياه نقية

كما سوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب يمكن طلبها عن الحاجة إليها عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.