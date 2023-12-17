قطع المياه عن عدة مناطق في بني سويف وأسوان.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق محافظتي بني سويف وأسوان، للقيام بأعمال الصيانة.

مدة وأماكن قطع المياه في بني سويف

وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت وتوابعها، اليوم الأحد، لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الـ3 عصرا، للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه القضابي فرع الفشن.

القيام بأعمال التطهير والصيانة اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة

وقدمت الشركة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اعتذارا للمواطنين عن قطع المياه خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال التطهير والصيانة اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة.

تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها

وطالبت الشركة مسؤولي المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود أي شكاوى في هذا الجانب.

تواصل قطع المياه في عدة مناطق بأسوان

فيما تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان قطع المياه عن مناطق «مدينة نصر النوبة، قروي عنيبة، قورتة، قروى وادي العرب، قروى العتمور قبلي، نجع العرب بحجازه، المنشية» حتى الساعة 12 من ظهر اليوم الأحد.

سبب انقطاع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عبر المنشور إلى أن سبب الانقطاع تنفيذ أعمال صيانة بخط وادي العرب في نصر النوبة.