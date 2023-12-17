مدير «المنيا التعليمية» يتفقد مدرسة طلائع المستقبل

تفقد الدكتور علي عبد السلام، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة المنيا، من خلال زيارة مدرسة طلائع المستقبل بالمنيا الجديدة.

أشاد «عبد السلام»، بنظافة وانضباط، مدرسة طلائع المستقبل والحضور الطلابي الجيد، مؤكدًا أن الزيارة جاءت للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية، ومتابعة الفصول وتفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، والأنشطة المنفذة داخل القاعات، والتأكد من حسن استقبال الأطفال.

متابعة سير العملية التعليمية في المنيا

وأكد الدكتور علي عبد السلام، حرصه على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل جميع مدارس إدارة المنيا التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وحمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

وتحرص إدارة المنيا التعليمية، على متابعة سير العملية التعليمية بشكل دوري، والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل جميع مدارس المحافظة، كما يتابع وكيل وزارة التعليم انتظام العملية التعليمية بالمدارس، والحضور الطلابي الجيد، وذلك في ظل توجيهات محافظ المنيا.

يذكر أن محافظة المنيا تضم 3251 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية والتعليم الفني، وتستقبل مليونًا و500 ألف طالب وطالبة.