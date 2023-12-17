الكشف على 1827 مواطنا في قافلة طبية بمركز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمنظومة الصحية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية، وفي مقدمتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 مليون صحة»، بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كل فئات المجتمع، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

توقيع الكشف على 1827 حالة

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية التي تم تنفيذها يومي 13 و14 ديسمبر الجاري بقرية منشأة الدهب التابعة لمركز المنيا، عن توقيع الكشف على 1827 حالة وصرف العلاج بالمجان.

تخصصات متعددة في القافلة الطبية

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة شملت عددا من التخصصات المختلفة منها «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، أنف وأذن»، وشملت إجراء الكشف الطبي على 355 حالة جراحة، 359 حالة أطفال، 287 باطنة، 109 نساء، 87 حالة أسنان، 305 جلدية، 141 أنف وأذن، 57 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 150 تحليلا مختلفا و8 حالات موجات صوتية و4 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 125 حالة، وإجراء 11 حالة خلع أسنان، وتحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 205 مواطنين.