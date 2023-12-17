رئيس «المنيا الجديدة» يتابع منظومة المياه والصرف ويشيد بالجهود المبذولة

تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، إذ أشاد بالجهود المبذولة من الشركات المنفذة للمشروعات، ووجه بضرورة تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز محطة المعالجة الدائمة لمياه الصرف الصحي بالمدينة، والتي تبلغ طاقتها 20 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المحطة.

كما تفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، حيث وجه رئيس الجهاز بضرورة صيانة جميع مكونات المحطة، وإعادة رصف الموقع العام.

وأكد رئيس الجهاز على أهمية منظومة مياه الشرب والصرف الصحي في توفير حياة كريمة للمواطنين، وحرص الجهاز على متابعة تنفيذ هذه المشروعات على أعلى مستوى من الجودة.