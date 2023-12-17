ضغط كبير على نتنياهو.. وموجات غضب داخل إسرائيل

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تليفزيونيا بعنوان «ضغط كبير على نتنياهو.. موجات غضب داخل إسرائيل».

مزيد من الضغط يؤدي إلى مزيد من الأخطاء، وهو درس يجب على الاحتلال الإسرائيلي تعلمه في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

مقتل 3 أسرى إسرائيليين بالخطأ

الإعلان الإسرائيلي عن مقتل الأسرى الثلاثة في عمليات القصف العشوائية التي تمارسها قواته على شمال قطاع غزة أصاب الإسرائيليين بالإحباط وأشعل موجات غضب في الداخل الإسرائيلي تنذر بقلاقل سياسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويواجه نتنياهو ضغوطا في الداخل الإسرائيلي من أهالي المحتجزين والمقتولين، فضلا عن ضغوط من عمليات الفصائل الفلسطينية والتي لم يشفع لها خطط القضاء على الأنفاق.

نتنياهو يواجه ضغوطا أمريكية

كما يواجه نتنياهو أيضا ضغوطا من الولايات المتحدة الأمريكية التي رأت أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بتفعيل حماية أعم وأشمل للمدنيين برزت في تصريح نتنياهو بأن هناك الكثير من الخلافات مع الإدارة الأمريكية مرجعها خطة توزيع الأسلحة على الإسرائيليين وتوسيع نطاق القصف بالقنابل الغبية غير الموجهة على مناطق مكتظة بالسكان أو مبانٍ أممية تحمي نازحين.