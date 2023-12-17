انطلاق أولى فعاليات برنامج «نتشارك» للمبادرات المجتمعية بمركز شباب فوه بكفر الشيخ

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، أولى فعاليات برنامج «نتشارك» للمبادرات المجتمعية بمراكز الشباب، الذى تُنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف فى نسخته الثانية، بحضور 25 عضو من أعضاء برلمان الطلائع بمركز شباب فوه، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تفعيل دور المبادرات المجتمعية

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ البرنامج يستهدف تفعيل دور المبادرات المجتمعية، ويستهدف فئة النشء والشباب للتأهيل والتثقيف، والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية، لإعداد متدربين من عُمر 13 لـ17 عامًا والشباب من 17 لـ24 عاماً، لتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة ومشاركة للمساهمة في إطلاق مبادرات ضمن المحاور الرئيسية من تمكين الفتيات والتوافق المجتمعي والمواطنة و التعايش السلمي.

فعاليات برنامج «نتشارك»

أدارت الورشة التدريبية بمركز شباب فوه، أميرة شاهين، مدربة البرنامج، بإشراف مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، والسيد درويش، مدير إدارة شباب فوه، وفريق عمل الإدارة.