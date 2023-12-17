تحصين 28 ألفا و300 طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تحصين 28 ألفًا و300 طائر ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور.

تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية

وقال «بشار»، في بيان له، إنّه جرى تحصين 28 ألفًا و300 طائر، بواقع 25 ألفًا و300 طائر متنوعًا ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، جرى تحصين بأجر 4 آلاف طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير سوق واحدة، و4 رياشات.

وقال «بشار»، في بيان له، إنّه جرى تحصين 60 ألفًا و190 طائرًا، بواقع 55 ألفًا و190 طائرًا متنوعًا ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، جرى تحصين بأجر 5 آلاف طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير سوق واحدة، و3 رياشات.

وأوضح «بشار»، أنّه جرى سحب 60 عينة ما قبل البيع من 6 مزارع، بإجمالي 32 ألفًا و710 طائر، ومنح 12 تصريح نقل للطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر الجاري، بمتابعة الدكتور هشام السيد علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه باستمرار حملات تحصين الطيور

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، حفاظًا على الثروة الداجنة، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن.