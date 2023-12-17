استعراض المعدات والمركبات الخاصة بمجابهة الأزمات في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاستعداد الجيد لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وخاصة في موسم الشتاء وسقوط الأمطار ومجابهة تقلبات الطقس والسيول، مؤكداً ضرورة استمراراً التنسيق والتعاون التام بين كل الأجهزة التنفيذية لمواجهة أي تحديات أو أحداث طارئة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة.

فعاليات اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بمجابهة الأزمات

وشارك نائب محافظ الشرقية المهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة، في فعاليات اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بالمراكز والمدن والأحياء ومديرية التضامن الاجتماعي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الإسعاف بأرض المحلج بمدينة الزقازيق، وذلك لبيان مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية واستعدادها لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل المحافظات بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية الشاملة لكل الإمكانيات والمعدات، وذلك في حضور اللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وعضوي الهيئة، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد صلاح مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومسؤولي هيئة الإسعاف ومديرية الطرق.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية

وأوضح الصافي أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ، وكذلك الاطمئنان على قدرة العنصر البشري القائم على تشغيل المعدات والأجهزة على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

فعاليات الاصطفاف شهدت مراجعة كل المعدات والعناصر الهندسية

وأضاف سكرتير عام المحافظة أن فعاليات الاصطفاف شهدت مراجعة كل المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربات كسح ونافوري وشفاط فاكيوم وحفار كاوتش وسيارات مياه الشرب ولوادر للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة.