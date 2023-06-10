30 مليار جنيه استثمارات في القطاعات الخدمية بالمنوفية خلال 9 سنوات

شهدت محافظة المنوفية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي طفرة تنموية شاملة في شتى القطاعات الخدمية، تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة، بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على المستويات كافة.

استثمارات في محافظة المنوفية

وبلغ حجم الاستثمارات في المشروعات المنفذة بالمحافظة 30 مليار جنيه خلال الفترة من 2014/ 2023، و15 مليارا قيمة مشروعات جاري العمل بها، و3 مليارات جنيه حجم الاستثمارات في العام الحالي 2022/ 2023.

ومنذ تولى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حقيبة المحافظة حرص على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة في مشروع الموازنة العامة للدولة، من خلال وضع الرؤي والخطط التي تستهدف رضاء المواطن حيث شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة مضاعفة حجم الاستثمارات مقارنة بالأعوام الماضية.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات التي شهدتها محافظة المنوفية بالقطاعات الخدمية خلال الفترة من 2014 حتى 2023 بلغت 30 مليار جنيه مشروعات منتهية، فضلاً عن 15 مليارا قيمة مشروعات جاري العمل بها، لتطوير البنية التحتية والاستثمارية بكل القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

3 مليارات جنيه استثمارات العام المالي الجاري

وأوضح المحافظ، أن جملة الاستثمارات خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023 بلغ 3 مليارات جنيه، موزعة بين اعتمادات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام، بإجمالي 693 مليون جنيه، بزيادة قدرها 45% عن اعتمادات العام المالي الماضي 2021/ 2022، واعتمادات خطط المديريات والهيئات والمؤسسات التعليمية بقيمة إجمالية 2 مليار و266 مليون جنيه، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في ذات القطاعات بمركزي أشمون والشهداء بإجمالي 1606 مشروعات بتكلفة حوالي 17 مليار جنيه .