قوافل دينية توعوية داخل المنشآت الصحية بأسيوط

نظمت منطقة الوعظ والإرشاد الديني بأسيوط بقيادة الشيخ الدكتور مرتجي عبد الرؤوف مدير عام المنطقة ورئيس لجنة الفتوي اليوم قافلة دينية توعوية بوحدة طب الأسرة بقرية موشا التابعة للإدارة الصحية مركز أسيوط التي تأتي ضمن سلسلة من الندوات الدينية التوعوية التي تشهدها المنشآت الصحية خلال الفترة المقبلة بناء على بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الصحة والسكان وبين منطقة الوعظ والإرشاد الديني بالأزهر الشريف.

الفكر الوسطي

أعرب الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، عن سعادته بمثل هذا التعاون مع الأزهر الشريف، مؤكدا أن علماء الأزهر أناروا الدنيا في كافة المجالات بفكرهم الوسطي المستنير، الذي يحافظ على نسيج الوطن ويرسخ لقيم المواطنة والتعايش المشترك، موضحا أن التعاون يهدف إلى العمل على إعداد جيل نافع لأمته ووطنه، قادر على صناعة مستقبل هذا الوطن، والوقوف في وجه التيارات والأفكار المنحرفة عن صحيح الدين.

الهوية الإسلامية

كما يهدف إلى الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية والوطنية وحرصهم الدائم على التفاعل المجتمعي مع المواطنين، ومعالجة قضاياهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، من خلال عقد لقاءات توعوية على مستوى المنشآت الصحية في مختلف مراكز ومدن وقرى أسيوط.

وأوضح المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة أن مثل هذه الندوات الدينية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين منطقة الوعظ والإرشاد الديني ومديرية الصحة والسكان بالمحافظة لتبني المنهج الأزهري الوسطي المعتدل في كل نتاج فكري لكل القضايا المعاصرة، لا سيما في مجال الفتوى وحوار الأديان والتعاون في مجال تبادل النتاج الفكري وإقامة ورش عمل، وعقد مؤتمرات، وندوات وملتقيات فكرية وتوعوية لكافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى العمل على تعزيز دور المجتمع في نشر قيم التسامح والسلام.

من جانبه أشار أحمد الريفي المنسق الإعلامي بمديرية الصحة مسؤول وحدة الشكاوى بمكتب وكيل الوزارة إلي أنه تم إقامة ندوة دينية اليوم الأحد، بوحدة طب الأسرة بقرية موشا، وغدا الاثنين تقام ندوة دينية بمستشفي أبنوب المركزي بينما تشهد مستشفي حميات أسيوط الثلاثاء إقامة ندوة دينية توعوية وتستمر الندوات الدينية التوعوية داخل المنشآت الصحية بمختلف ربوع المحافظة بصفة يومية.