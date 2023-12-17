رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الأول لطلاب قسم النحت بكلية الفنون الجميلة

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، المعرض الطلابي الأول لقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالجامعة بعنوان «أنشودة طلابية بين الواقع والخيال»، بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد صلاح عميد الكلية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة.

مواهب طلاب الكلية

وخلال تفقده للمعرض، أبدى الدكتور أحمد المنشاوي إعجابه بالمستوى المتميز للأعمال الفنية التي تضمنها المعرض، والتي تبرز إبداعات ومواهب طلاب الكلية، وذوقهم الفني الراقي، وقدرتهم على استخدام خامات البيئة المحيطة، وتوظيفها في هذه المعروضات المتميزة.

تشجيع الطلاب

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة الجامعة على فتح المجال أمام الطلاب للتعبير عن مواهبهم، وإبداعاتهم المختلفة، ودعمها، وتنميتها، وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع كاشفاً عن استمرار دعم إدارة الجامعة للطلاب المتميزين في مختلف المجالات لتحقيق أقصى درجات النجاح الذي يطمحون إليه أثناء دراستهم الجامعية وبعد التخرج.

وشهد افتتاح المعرض حضور الدكتور محمد عبدالحكيم حكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد حلمي الحفناوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محسن سليم رئيس قسم النحت، والدكتورة دعاء عبد الشافي المدرس بقسم النحت ومنسق المعرض، إلى جانب عدد من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس بقسم النحت، ومنهم الدكتور منصور المنسي، والدكتور حمدي عبد الستار، ولفيف من طلاب قسم النحت، ومختلف أقسام الكلية.

ومن جهته، أشار الدكتور محسن سليم إلى أن المعرض يضم 70 عملاً فنياً متنوعا بين النحت البارز، والميداني، والميداليات، والعملات، من إنتاج طلاب قسم النحت بالكلية؛ بواقع 36 قطعة فنية في النحت الميداني، و21 قطعة فنية في النحت البارز، و13 ميدالية؛ وذلك باستخدام خشب السرسوع، والحجر، والجبس، والبوليستر.