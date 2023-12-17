تطوير مبنى العيادات الخارجية في جامعة أسيوط بتكلفة 400 ألف جنيه

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، المقر الجديد لمبنى العيادات الخارجية، التابع للإدارة العامة للشئون الطبية، بعد الانتهاء من إجراء عمليات الإحلال والتجديد الكاملة للمبنى، وهو ما يعد إضافة جديدة؛ للمدينة الطبية المتكاملة التي تتمتع بها الجامعة، وما تقدمه من خدمات نوعية متفردة؛ لكافة منتسبيها.

شهد الافتتاح حضور الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة بثينة الفاتح مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، وبمشاركة لفيف من الأطباء، وهيئة التمريض، والعاملين بالإدارة العامة للشئون الطبية، إلي جانب عدد من المهندسين بإدارة المنشآت الهندسية.

تخصصات نوعية

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن تكلفة تطوير المبني بلغت نحو 400 ألف جنيه، مشيداً في ذلك؛ بالتخصصات النوعية المتفردة التي تم إضافتها لمبني العيادات الخارجية، ودورها في تقديم خدمة صحية ذات كفاءة، وجودة عالية؛ لخدمة أبناء الجامعة؛ من الطلاب، والطالبات، ومؤكداً علي دعم إدارة الجامعة الكامل، وحرصها على متابعة تطوير كافة القطاعات الطبية الجامعية، ورفع كفاءتها بما يحقق إستراتيجية الدولة 2030.

العيادات الخارجية

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة بثينة الفاتح، أن المبني الجديد للعيادات الخارجية، يضم تخصصات: الباطنة، القلب، العظام، الرمد، الصدرية، التغذية العلاجية، والروماتيزم والعلاج الطبيعي، وذلك في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الإدارة؛ لخدمة طلاب جامعة أسيوط، عن طريق؛ تقديم الخدمة العلاجية بالمجان، بالإضافة إلي خدمات توقيع الكشف الطبي علي الطلاب المستجدين، وطلاب اختبارات القدرات، وكذلك أعمال المراقبة الطبية بالامتحانات، وهو ما ينعكس بدروه، علي قيام الإدارة العامة للشئون الطبية؛ بدور ملموس في تطوير مختلف الإمكانيات التشخيصية، والعلاجية، في كافة التخصصات.

محاضرة حول تدويل مؤسسات التعليم العالي

في سياق آخر، افتتح رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد الموافق، البرنامج التدريبي الخامس؛ لتأهيل أعضاء هيئة التدريس المتقدمين؛ لشغل منصب عميد كلية، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بالجامعة؛ تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن البرنامج التدريبي؛ يأتي وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات؛ لتأهيل القيادات الجامعية، وتعريفها بكافة اللوائح الجامعية، إلى جانب تأهيلهم للقيادة، والتطوير المؤسسي؛ بكافة المجالات.

وألقى «المنشاوي» محاضرة حول «استراتيجيات تدويل الجامعات»، والتي أكد خلالها أن تدويل الجامعات يعد عنصراً، وهدفاً مهماً، من أهداف خطة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، والذي أصبح ضرورة ملحة في العصر الحالي؛ أثرت إيجابياً على أداء الجامعات المصرية دولياً ؛ خاصة فيما يتعلق بإقامة شراكات بينها وبين الجامعات الأجنبية الكبرى، وإنشاء فروع لها خارج مصر.