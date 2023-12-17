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«القاهرة الإخبارية»: أوضاع مأساوية في غزة.. والاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزلا بحي الزيتون

كتب:

منى صلاح
05:38 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
بشير جبر مراسل «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية

بشير جبر مراسل «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إنَّ الأوضاع مأساوية في قطاع غزة، واستهدف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي الزيتون وهدمه على رؤوس ساكنيه.

الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذائف باتجاه مجموعة من المواطنين

وأضاف جبر أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذائف باتجاه مجموعة من المواطنين في تل الهوى وحي الصبرة، كانوا يحاولون الوصول إلى منازلهم، كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار في محيط ملعب اليرموك.

وأوضح المراسل أن الاحتلال أيضا استهدف عددا من المنازل في مدينة رفح، ما تسبب في ارتقاء عدد من الشهداء، وتوغلت قوات الاحتلال في خان يونس، وقالت المقاومة إنها تصدت لهذا التوغل، بينما كثفت المدفعية الإسرائيلية من قصفها العشوائي للشريط الحدودي في قطاع غزة.

الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت وابلا من القذائف العشوائية

وذكر أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت وابلا من القذائف العشوائية على طول الشريط الحدودي أيضا، والأوضع الإنسانية الآن سيئة في المناطق الجنوبية، التي أصبحت مكتظة بعد نزوح 1.7 مليون فلسطيني، ويقيمون في مراكز الإيواء ويفتقدون أدنى مقومات الحياة.

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