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إلهام شاهين تلتقط صورا مع بطل فيلم «lou»: موهوب من ذوي الهمم

كتب:

أحمد شعراني
05:47 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
إلهام شاهين

إلهام شاهين

نشرت النجمة إلهام شاهين صورًا تجمعها ببطل الفيلم البلجيكي lou، الذي عُرض في مهرجان الأمل السينمائي الدولي بمدينة موناكو، والذي حصل خلال المهرجان على جائزة أفضل فيلم طويل.

وعلقت شاهين على الصور قائلة: «بطل فيلم lou البلجيكي الذي حصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان الأمل السينمائى الدولى بموناكو lou من ذوى الاحتياجات الخاصة، فاقد البصر ومريض توحد، ولكنه موهوب في التمثيل والغناء والعزف على البيانو أبهرني وأحببته جدا، مبروك».

 

وانطلقت الدورة الثالثة لمهرجان الأمل السينمائي الدولي يوم 14 ديسمبر الحالي ويختتم فعالياته غدًا، وحضره عدد من النجوم المصريين والعرب، من بينهم إلهام شاهين ونبيلة عبيد.

 

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