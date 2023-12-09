إلهام شاهين: حبنا لمصر يحتم علينا المشاركة في انتخابات الرئاسة

دعت الفنانة إلهام شاهين، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ غدا وتستمر حتى الثلاثاء المقبل باعتبارها أهم الاستحقاقات الدستورية، قائلة: «دي بلدنا كلنا يبقى لابد من الجميع يكون له رأي في كل حاجة بتحصل في بلدنا ولمصلحة بلدنا».

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، قائلة: «بقول للناس كلها هو دا الانتماء والوطنية أنت ماتبطلش نفسك عن أحداث بلدك، حبنا لمصر وترابها يحتم علينا المشاركة في كل شيء يخصها».

إلهام شاهين: كنت من أوائل المشاركين في الانتخابات الرئاسية بالخارج

وتابعت، أنها كانت حريصة، أن تكون من أوائل المشاركين في الانتخابات الرئاسية خارج مصر، قائلة: «كل من كان في مهرجان قرطاش المسرحي من المصريين، كلنا شاركنا وأدلينا بأصواتنا بكل حب وفرحة»..